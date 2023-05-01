В Одессе подросла рождаемость

За прошедшую неделю в Одессе появились на свет 137 малышей. Из них две пары близнецов. Это больше, чем в предыдущие недели.

Хорошую новость сообщили в Одесском городском совете.

По информации мэрии, на прошлой неделе в Одессе родились 137 маленьких украинцев, что на 23 ребенка больше, чем на прошлой неделе.

Население Одессы пополнили 73 мальчика и 64 девочки. Среди младенцев – две пары близнецов.

Все городские роддомы работают в полном объеме, медперсонал находится на рабочих местах.

Напомним, что на прошлой неделе в Одессе также родилась первая в 2023 году тройня.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что медики отделения сердечно-сосудистой хирургии Одесской областной детской клинической больницы успешно прооперировали двух новорожденных с врожденными пороками сердца.

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