Известный одессит оригинально сообщил о рождении дочери

У спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука родилась дочка. Эту приятную новость он сообщил всей Одессе довольно оригинально.
«Русскую катьку снял – украинскую Катерину родил» так трогательно Сергей Братчук похвастался пополнением в своей семье, написав пост в Facebook. В сообщении он имел в виду памятник Екатерине II, демонтированный в Одессе. Сам Братчук долгое время выступал за снос этого имперского символа.
Кто такой Сергей Братчук
Сергея Братчука хорошо знают не только в Одессе, но и за ее пределами. Он частый и любимый спикер в телемарафоне новостей, который транслируется без остановки ведущими украинскими телеканалами с начала войны.
Сергей комментирует не только ситуацию в Одессе как представитель ОВА, но и как военный эксперт рассказывает о боевых действиях на Юге Украины.
Ранее работал в изданиях Минобороны, был военным корреспондентом в 2014-м, а в 2018 году — пресс-офицером в составе батальона «Аратта», созданного Дмитрием Ярошем.
Также Братчук занимал руководящие должности на Одесских телеканалах, а в 2015 году как волонтер присоединился к миссии «Черный тюльпан». Она находила и доставляла тела погибших украинцев в зоне проведения АТО на Донбассе. До полномасштабного вторжения также выступал спикером Одесской епархии ПЦУ.
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