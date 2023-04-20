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В Одессе появилась на свет первая в 2023 году тройня

В Одессе появилась на свет первая в 2023 году тройня

В четверг, 19 апреля, в Одесском областном перинатальном центре родилась первая в регионе тройня в 2023 году.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации, мальчик и две девочки появились на свет на 35-й неделе беременности у пациентки из Измаила.

Первой родилась девочка весом 2070 г и ростом 47 см; второй – девочка весом 2210 г, ростом 47 см, а третьим – мальчик, весом 2200 г и ростом 47 см.

Сейчас мама вместе с малышами чувствуют себя хорошо и находятся под пристальным наблюдением врачей. У 30-летней роженицы это уже вторые роды. Супруги воспитывают также 2,5-летнего сына.

В облздраве также отмечают, что с начала 2023 года в Одесском областном перинатальном центре увидели свет 8 пар двойняшек.

Как сообщала «Одесская жизнь», на прошлой неделе в роддомах Одессы появились на свет 68 мальчиков и 63 девочки. Среди младенцев – три двойни.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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