В Одессе водитель травмировал сотрудника ТЦК, «прокатив» его на капоте авто (видео)

В Одессе водитель травмировал сотрудника ТЦК, «прокатив» его на капоте авто (видео)

Очередной инцидент с участием сотрудников ТЦК произошел в Хаджибейском районе Одессы сегодня, 24 июля 2024 года: водитель легкового авто «прокатил» военного на капоте машины.

Военнослужащий травмирован, пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

Ряд местных Телеграм-каналов опубликовали видео, снятое, судя по всему, из салона авто.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика:

 

Также опубликован комментарий очевидца происшествия:

Инцидент с ТЦК: комментарий очевидца

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Инцидент уже прокомментировали в Одесском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, назвав его «досадным и недопустимым».

По информации ТЦК, сотрудники ведомства и представители полиции попросили водителя предоставить документы, но тот продолжил движение и в результате нанес травмы военнослужащему, который после боевых ранений на фронте проходит службу в военкомате.

«Такое ужасное отношение к защитникам, потерявшим здоровье на передовой, недопустимо! Лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, обязательно будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины», – говорится в сообщении областного ТЦК и СП.

Также отмечается, что потерпевший уже дал показания, «чтобы способствовать быстрому привлечению нарушителя к ответственности за нарушение ПДД».

Напомним, что 20 июня текущего года схожий инцидент произошел в Приморском районе Одессы. 5 июля суд избрал для водителя, который также травмировал своим транспортным средством военнослужащих ТЦК и СП, меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Следствие по этому случаю продолжается.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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