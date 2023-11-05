Новости Одессы и Одесской области

Одессита убил его же автомобиль: подробности

Одессита убил его же автомобиль: подробности

Несчастный случай произошел субботним вечером, 4 ноября 2023 года, в Одессе: мужчина погиб во время ремонта своего автомобиля.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, трагедия произошла на улице Авиационной. Прибывшие по вызову спасатели извлекли из-под авто тело погибшего 1983 года рождения.

Отметим, что подобный случай имел место неделей ранее – в поселке Степовое 60-летний мужчина чинил в гараже свою машину, и та неожиданно слетела с домкрата, буквально раздавив своего владельца.

Кроме того, спасатели рассказали об еще одном смертельном случае – в тот же вечер в городе Рени Измаильского района Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. В ДТП погиб водитель авто. Сотрудники ГСЧС с помощью специального инструмента изъяли его тело из салона авто.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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