В Одессе подарили квартиру семье погибшего фельдшера скорой помощи

15 апреля 2024 года российские агрессоры атаковали Одессу баллистической ракетой. Фельдшер скорой помощи Сергей Ротару выехал на место и оказывал помощь пострадавшим. В это время рашисты повторно ударили по тому же месту.

Тогда, кроме Сергея, также погибли спасатели, полицейские, прохожие. После гибели медика без мужа и отца остались жена и двое несовершеннолетних сыновей.

А 3 мая 2024 года стало известно, что семья погибшего в результате российской ракетной атаки 15 марта фельдшера Сергея Ротару получила в подарок от бизнесмена из Одесской области новую двухкомнатную квартиру.

Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Также за счет неравнодушного одессита жилье будет оборудовано всем необходимым.

Глава администрации Олег Кипер поблагодарил предпринимателя за поддержку наших людей, заявив, что его поступок — проявление настоящего патриотизма.

Всего в тот день от ракетного обстрела в Одессе погибли 20 человек и 55 пострадали.

На заглавном фото: вдова Сергея Ротару осматривает подаренную квартиру