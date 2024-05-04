В Одессе подарили квартиру семье погибшего фельдшера скорой помощи

Фельдшер одесской скорой помощи Сергей Ротару был в результате российского ракетного удара. Меценаты приобрели для семьи медика новую квартиру. Подробности публикует “Одесская Жизнь”.
15 апреля 2024 года российские агрессоры атаковали Одессу баллистической ракетой. Фельдшер скорой помощи Сергей Ротару выехал на место и оказывал помощь пострадавшим. В это время рашисты повторно ударили по тому же месту.
Тогда, кроме Сергея, также погибли спасатели, полицейские, прохожие. После гибели медика без мужа и отца остались жена и двое несовершеннолетних сыновей.
А 3 мая 2024 года стало известно, что семья погибшего в результате российской ракетной атаки 15 марта фельдшера Сергея Ротару получила в подарок от бизнесмена из Одесской области новую двухкомнатную квартиру.
Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.
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Также за счет неравнодушного одессита жилье будет оборудовано всем необходимым.
Глава администрации Олег Кипер поблагодарил предпринимателя за поддержку наших людей, заявив, что его поступок — проявление настоящего патриотизма.
Всего в тот день от ракетного обстрела в Одессе погибли 20 человек и 55 пострадали.
На заглавном фото: вдова Сергея Ротару осматривает подаренную квартиру