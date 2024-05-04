В Одесі подарували квартиру сім’ї загиблого фельдшера швидкої допомоги

15 квітня 2024 року російські агресори атакували Одесу балістичною ракетою. Фельдшер швидкої допомоги Сергій Ротару виїхав на місце та надавав допомогу постраждалим. У цей час рашисти вдарили другою ракетою по тому ж місцю.

Тоді, крім Сергія, також загинули рятувальники, поліцейські, перехожі. Після загибелі медика без чоловіка та батька залишилися дружина та двоє неповнолітніх синів.

А 3 травня 2024 року стало відомо, що родина загиблого внаслідок російської ракетної атаки 15 березня фельдшера Сергія Ротару отримала в подарунок від бізнесмена з Одещини нову двокімнатну квартиру.

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Також за рахунок небайдужого одесита житло буде обладнане всім необхідним.

Голова адміністрації Олег Кіпер подякував підприємцю за підтримку наших людей, заявивши, що його вчинок – прояв справжнього патріотизму.

Усього того дня від ракетного обстрілу в Одесі загинули 20 людей та 55 постраждали.

На заглавному фото: вдова Сергія Ротару оглядає подаровану квартиру