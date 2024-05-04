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В Одесі подарували квартиру сім’ї загиблого фельдшера швидкої допомоги

В Одесі подарували квартиру сім’ї загиблого фельдшера швидкої допомоги

Фельдшер одеської швидкої допомоги Сергій Ротару загинув внаслідок російського ракетного удару. Меценати придбали для сім’ї медика нову квартиру. Подробиці публікує “Одеське Життя”.

15 квітня 2024 року російські агресори атакували Одесу балістичною ракетою. Фельдшер швидкої допомоги Сергій Ротару виїхав на місце та надавав допомогу постраждалим. У цей час рашисти вдарили другою ракетою по тому ж місцю.

Тоді, крім Сергія, також загинули рятувальники, поліцейські, перехожі. Після загибелі медика без чоловіка та батька залишилися дружина та двоє неповнолітніх синів.

А 3 травня 2024 року стало відомо, що родина загиблого внаслідок російської ракетної атаки 15 березня фельдшера Сергія Ротару отримала в подарунок від бізнесмена з Одещини нову двокімнатну квартиру.

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

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два усміхнені хлопчики

Сини Сергія Ротару.

Також за рахунок небайдужого одесита житло буде обладнане всім необхідним.

Голова адміністрації Олег Кіпер подякував підприємцю за підтримку наших людей, заявивши, що його вчинок – прояв справжнього патріотизму.

Усього того дня від ракетного обстрілу в Одесі загинули 20 людей та 55 постраждали.

На заглавному фото: вдова Сергія Ротару оглядає подаровану квартиру

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