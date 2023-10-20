В Одесі поштарка заробляла на померлих пенсіонерах

Екскерівниця одного з одеських відділень Укрпошти отримувала виплати за пенсіонерів, знаючи, що вони померли.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
Як встановили правоохоронці, жінка мала доступ до виплат пенсіонерам та достеменно знала, що деякі з них померли. Зловмисниця підробляла їх підписи та привласнила кошти Пенсійного фонду України у сумі 17 430 гривень.
Слідчі повідомили жінці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та внесення такою особою свідомо неправдивих відомостей до офіційних документів відповідно.
Максимальне покарання яке загрожує поштарці – позбавлення волі до пʼяти років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.
На час слідства підозрювана перебуватиме під домашнім арештом. Розслідування триває, –
повідомили в поліції.
Читайте також:
- Одесит обдурив 10 людей, прикинувшись перевізником
- Задзвонив телефон і номер не знайомий – будьте обережні
- Шахрая з Одеси впіймали аж у Польщі: його розшукували майже 2 роки