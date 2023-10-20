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В Одесі поштарка заробляла на померлих пенсіонерах

В Одесі поштарка заробляла на померлих пенсіонерах

Екскерівниця одного з одеських відділень Укрпошти отримувала виплати за пенсіонерів, знаючи, що вони померли. 

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як встановили правоохоронці, жінка мала доступ до виплат пенсіонерам та достеменно знала, що деякі з них померли. Зловмисниця підробляла їх підписи та привласнила кошти Пенсійного фонду України у сумі 17 430  гривень.

Слідчі повідомили жінці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та внесення такою особою свідомо неправдивих відомостей до офіційних документів відповідно.

Максимальне покарання яке загрожує поштарці – позбавлення волі до пʼяти років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

На час слідства підозрювана перебуватиме під домашнім арештом. Розслідування триває, –

повідомили в поліції.

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