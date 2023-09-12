Новости Одессы и Одесской области

Одессит обманул 10 человек, прикинувшись перевозчиком

Одессит обманул 10 человек, прикинувшись перевозчиком

41-летний одессит предлагал в интернете услуги по пассажирским перевозкам и брал за них полную предоплату. Так мошенник смог обмануть десять человек на более 4 тысячи гривен.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что одессит под вымышленными анкетными данными разместил в интернет-сети объявления о предоставлении услуг по междугородним пассажирским перевозкам и предлагал клиентам полную предоплату.

Так, в начале августа в течение трех дней на «крючок» злоумышленника попали 10 жителей Пересыпского района Одессы. С пострадавших он взял от 400 до 450 гривен за поездку в Харьков, Херсон, Днепр и Запорожье, после чего перестал отвечать на их сообщения и звонки.

Правоохранители установили личность правонарушителя, разыскали его и изъяли телефон с перепиской с потерпевшими и другие вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве по ч.ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание штрафом от 51000 до 68000 гривен, или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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