Ключевые моменты:

Из-за продолжительного зноя в Одесской области с 29 июня по 1 июля объявили чрезвычайную пожарную опасность V класса.

В Одессе 29 июня дневная температура воздуха поднимется до жарких 28-30°C.

По области синоптики прогнозируют до 33-38°C.

Осадков в регионе не ожидается, а видимость на дорогах останется хорошей.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение суток 29 июня опасных метеорологических явлений в Одессе и области не предвидится.

В то же время синоптики предупреждают, что в регионе вплоть до 1 июля включительно удержится чрезвычайная пожарная опасность наивысшего, V класса. В связи с этим жителей города и области просят быть предельно внимательными и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Прогноз погоды в Одессе на 29 июня

По информации синоптиков, в Одессе завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ночной северный ветер днем сменится южным, его скорость составит 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха составит 21-23°C, а днем столбики термометров поднимутся до 28-30°C.

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Прогноз погоды в Одесской области на 29 июня

В Одесской области в понедельник также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, днем южный, 5-10 м/с.

Температурные показатели окажутся значительно выше, чем в Одессе: в ночные часы термометры покажут от 18°C до 23°C. Днем в районах области начнется сильный зной – воздух разогреется до 33-38°C, и только ближе к побережью жара ослабнет до городских показателей.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Фото Марии Котовой