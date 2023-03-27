В Одессе семь пешеходных переходов станут намного безопаснее: адреса

Одесские власти приняли решение с помощью светодиодных ламп осветить семь пешеходных переходов, часть из которых расположене рядом со школами.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии СМЭП.

Сейчас специалисты этой организации заняты разработкой проектов для семи нерегулируемых переходов, два из которых расположены у школ.

Освещение переходов появится по таким адресам:

Улица Малая Арнаутская на пересеченных с улицей Вячеслава Чорновола

Улица Большая Арнаутская, угол переулка Канатный, возле школы 101

Дальницкое шоссе 2, возле «Академии спорта»

Улица Магистральная 37

Улица Лиманка 120

Улица Главная 18

КП «СМЭП» потратит на проекты 300 тысяч гривен, а сдать готовые проекты планируют за 2 месяца.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, где в этом году в Одессе обновили разметку на пешеходных переходах.

Также мы сообщали, что в районе Балковской изменили организацию дорожного движения.

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