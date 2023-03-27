В Одессе семь пешеходных переходов станут намного безопаснее: адреса

Одесские власти приняли решение с помощью светодиодных ламп осветить семь пешеходных переходов, часть из которых расположене рядом со школами.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии СМЭП.
Сейчас специалисты этой организации заняты разработкой проектов для семи нерегулируемых переходов, два из которых расположены у школ.
Освещение переходов появится по таким адресам:
- Улица Малая Арнаутская на пересеченных с улицей Вячеслава Чорновола
- Улица Большая Арнаутская, угол переулка Канатный, возле школы 101
- Дальницкое шоссе 2, возле «Академии спорта»
- Улица Магистральная 37
- Улица Лиманка 120
- Улица Главная 18
КП «СМЭП» потратит на проекты 300 тысяч гривен, а сдать готовые проекты планируют за 2 месяца.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, где в этом году в Одессе обновили разметку на пешеходных переходах.
Также мы сообщали, что в районе Балковской изменили организацию дорожного движения.
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