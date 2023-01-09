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Дороги Одессы: где обновили разметку на пешеходных переходах? (фоторепортаж)

Дороги Одессы: где обновили разметку на пешеходных переходах? (фоторепортаж)

Одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») продолжает системные работы по обновлению разметки на дорогах и пешеходных переходах города.
Об этом комунальщики сообщают на своей странице в Facebook.

Так, на прошедшей неделе дорожные работы проводились в Малиновском и Киевском районах, а именно – на улицах Житомирской, Генерала Петрова и проспекте Академика Глушко. По улице Генерала Петрова нанесена новая разметка пешеходного перехода и установлены соответствующие знаки, а на других локациях дорожную разметку обновили.

Обновленная разметка на Глушко2
Обновленная разметка на Глушко3
Обновленная разметка на Генерала Петрова
Обновленная разметка на Житомирской

Кроме того, по проспекту Глушко КУ «СМЭП» провело работы по обновлению всех пешеходных переходов.

Ранее в Одессе обновили дорожную разметку и обустроили велодорожку на проспекте Гагарина от Среднефонтанской площади до улицы Сегедской.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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