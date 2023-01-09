Дороги Одессы: где обновили разметку на пешеходных переходах? (фоторепортаж)

Одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») продолжает системные работы по обновлению разметки на дорогах и пешеходных переходах города. Об этом комунальщики сообщают на своей странице в Facebook.

Так, на прошедшей неделе дорожные работы проводились в Малиновском и Киевском районах, а именно – на улицах Житомирской, Генерала Петрова и проспекте Академика Глушко. По улице Генерала Петрова нанесена новая разметка пешеходного перехода и установлены соответствующие знаки, а на других локациях дорожную разметку обновили.

Кроме того, по проспекту Глушко КУ «СМЭП» провело работы по обновлению всех пешеходных переходов.

Ранее в Одессе обновили дорожную разметку и обустроили велодорожку на проспекте Гагарина от Среднефонтанской площади до улицы Сегедской.