Дороги Одессы: в районе Балковской изменили организацию дорожного движения (фото)

Одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») продолжает системные работы по обновлению разметки на городских дорогах и пешеходных переходах.
Так, на днях специалисты «СМЭП» обновили разметку в районе улицы Балковской, на перекрестке Краснослободского и Ольгиевского спусков.
Кроме того, на этой локации изменена организация дорожного движения – направление полос движения не перекрестке.
Также специалисты установили здесь соответствующие знаки дорожного движения.
Водителей просят быть внимательными, передвигаясь по указанному участку дороги.
Ранее коммунальщики обновили дорожную разметку по улице Новосельского и на улице Канатной, а также внесли изменения в организацию дорожного движения на улице Мечникова.