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Дороги Одессы: в районе Балковской изменили организацию дорожного движения (фото)

Дороги Одессы: в районе Балковской изменили организацию дорожного движения (фото)

Одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») продолжает системные работы по обновлению разметки на городских дорогах и пешеходных переходах.

Так, на днях специалисты «СМЭП» обновили разметку в районе улицы Балковской, на перекрестке Краснослободского и Ольгиевского спусков.

Кроме того, на этой локации изменена организация дорожного движения – направление полос движения не перекрестке.

Также специалисты установили здесь соответствующие знаки дорожного движения.

Водителей просят быть внимательными, передвигаясь по указанному участку дороги.

Одесский перекресток

Ранее коммунальщики обновили дорожную разметку по улице Новосельского и на улице Канатной, а также внесли изменения в организацию дорожного движения на улице Мечникова.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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