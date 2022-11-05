Дороги Одессы: в районе Балковской изменили организацию дорожного движения (фото)

В Одессе есть много домов, увитых (в основном это флигели и окна в старых двориках) плющом и диким виноградом. Но этот… Как в свое время сказала об этом доме одесский краевед и гид Анна Куприй, «на него смотришь, замерев от восхищения». Осенью он еще более прекрасен.

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