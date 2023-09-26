В Одесі п’яний водій без документів вп’яте попався поліцейським

Злісний порушник вп’яте за вересень попався п’яним за кермом. Цього разу він спровокував ДТП та втік з місця події.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

На проспекті Небесної Сотні до службового автомобіля лейтенанта поліції Олександра Мельника підбіг 35-річний чоловік і повідомив, що невідомий чоловік на легковій машині зіткнувся з його машиною і втік, залишивши свій автомобіль.

Отримавши детальний опис та приблизний напрямок, поліцейський одразу побіг за порушником.

«По гарячих слідах» я розшукав втікача за кілька кілометрів від місця події. Той переховувався у дворах багатоквартирних будинків, сподіваючись уникнути відповідальності. За зовнішніми ознаками, він був нетверезим і не оцінював адекватно ситуацію, – розповів Олександр Мельник.

Поліцейський викликав на місце події вбрання патрульних. Водій відмовився від перевірки на алкоголь, проте перевірка документів на автомобіль показала їхню повну відсутність. Також з’ясувалося, що у вересні на цього водія вже чотири рази складалися протоколи за керування “під кайфом”.

На водія склали нові протоколи за порушення правил дорожнього руху, п’яне водіння та водіння без прав. Йому загрожує чималий штраф із позбавленням права керування транспортом.

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