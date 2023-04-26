В Одессе писатель Макс Кидрук презентовал свою новую книгу (фоторепортаж)

Известный украинский писатель Максим Кидрук приехал в Одессу представить свою 10-ю книгу — технотриллер «Колония». Книга рассказывает о жизни на Марсе в недалеком будущем и с момента выхода в свет уже насчитывает более 30 тысяч экземпляров! С момента полномасштабного вторжения россии в Украину, это первый тур писателя. На встрече побывали и журналисты издания «ОЖ».

Одесса стала тринадцатым городом в общенациональном туре Макса Кидрука.

В зале писатель собрал полный аншлаг — пришло на встречу с Кидруком более 200 одесситов.

Встреча с писателем состоялась в арт-центре им. Веры Холодной. На встрече, которая длилась более 2 часов, Максим Кидрук рассказывал больше не о своем новом романе «Колония», а больше о современных технологиях, глобальном потеплении, возникновении идеи о написании технотриллера и как создавались карты и иллюстрации Марса.

Следует отметить, что графическое оформление романа сделано на высоком техническом уровне да и сама книга впечатляет размером — 904 страницы! Это первая из 10 книг Макса Кидрука, которая насчитывает почти тысячу страниц.

Макс Кидрук также рассказал на встрече, что это первая часть из тетралогии о заселении Марса жителями Земли. Писатель планирует каждых 3 года выпускать новую часть.

По окончанию встречы Максим Кидрук традицонно раздавал автографы.

До середины мая у Максима Кидрука запланированы встречи почти во всех областных центрах (кроме оккупированной территории, Херсона и Ужгорода). Пока каждая встреча собирает полные залы. Деньги за билеты и доход с продаж на встречах (карты, наклейки, пины и пр.) команда писателя передает волонтерской организации «Ангар» для покупки коптеров украинским военным. В Одессе команда писателя собрала почти 20 тыс. гривен для ЗСУ.

«А я думал, что ничего лучше «Паркового» (встреча в Киеве — ред.) в туре с нами не произойдет, однако Арт Центр им. Веры Холодной приятно поразил. Фантастическая локация!», — написал в соцсетях полсе мерпориятия Максим Кидрук.

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Фото: Светлана Зуева.