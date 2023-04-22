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В одесском Горсаду проходит книжный праздник – Букфест (фоторепортаж)

В одесском Горсаду проходит особый праздник – Букфест. Он посвящен Всемирному дню книги и авторскому праву. Это настоящий книжный фестиваль, где люди всех возрастов находят себе занятие по вкусу.

Вход на фестиваль бесплатный, разобраться в океане представленных книг помогают профессионалы. Особая радость – познакомиться на фестивале с писателями. Можно получить (если повезет) книжку и в подарок, еще и под аплодисменты: лотерея проводится рядом с Ротондой.

Книжный праздник в Одессе
Фестиваль Букфест в Одессе
В Одессе проходит книжный праздник
Букфест в Одессе
В одесском Горсаду проходит фестиваль
Букфест в одесском Горсаду
Гости книжного праздника в Одессе
Одесский Горсад, фестиваль Букфест
Праздник Букфест в Одессе
в Одессе книжный праздник

Книги внимательно изучают, тематические подборки – самые разнообразные. Книги представлены и на выставках, которые были созданы специально для Букфеста сотрудниками библиотек. Книги можно и купить.

Викторины, розыгрыши, большая музыкальная программа. Одесские поэты читают свои стихи…

Изюминка фестиваля: по Горсаду прохаживаются литературные герои, которые словно каким-то чудом сошли с книжных страниц. Многие просят сфотографироваться с ними, что и происходит на каждом шагу. Опять же, детям развлечение: стараются угадать, «кто из какой книжки», еще и спорят на эту тему.

Кстати, детская литература представлена на фестивале наиболее обширно: красочные книжные новинки так и манят.

Ну а для полноты картины самых маленьких посетителей «Букфеста» развлекают милейшие зверушки – аниматоры одесского Зоопарка.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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