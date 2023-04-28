Новости Одессы и Одесской области

В Одессе пересадили сердце

В Одессе пересадили сердце

В ночь на 28 апреля в Одесской городской клинической больнице № 10 провели трансплантацию сердца. Эта вторая операция по пересадке серца в Одессе. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

Операцию на базе городской клинической больницы № 10 провела бригада врачей из Института Сердца Минздрава Украины во главе с выдающимся кардиохирургом Борисом Тодуровым.

Донорское сердце получил мужчина в возрасте 59 лет, который ждал очереди трансплантации. В Институт Сердца и Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова доставлены также донорские почки для пересадки еще двум пациентам.

Перед началом операции по существующей традиции медики создали «коридор уважения» для чествования донора.

Напомним, впервые в Одессе трансплантацию сердца провела та же команда врачей в ночь с 28 на 29 марта 2023 года. Тогда операцию также проводил кардиохирург Борис Тодуров.

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Фото: Одесский городской совет

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Редакция ПРОФИЛЬ

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