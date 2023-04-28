В Одессе пересадили сердце

В ночь на 28 апреля в Одесской городской клинической больнице № 10 провели трансплантацию сердца. Эта вторая операция по пересадке серца в Одессе. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации.
Операцию на базе городской клинической больницы № 10 провела бригада врачей из Института Сердца Минздрава Украины во главе с выдающимся кардиохирургом Борисом Тодуровым.
Донорское сердце получил мужчина в возрасте 59 лет, который ждал очереди трансплантации. В Институт Сердца и Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова доставлены также донорские почки для пересадки еще двум пациентам.
Перед началом операции по существующей традиции медики создали «коридор уважения» для чествования донора.
Напомним, впервые в Одессе трансплантацию сердца провела та же команда врачей в ночь с 28 на 29 марта 2023 года. Тогда операцию также проводил кардиохирург Борис Тодуров.
Читайте также:
-
Как укрепить сердечно-сосудистую систему: пять лучших способов.
-
В психиатрической больнице в Одесской области неправильно кормили пациентов.
-
Фото: Одесский городской совет