Когда дождемся комфортных больниц?

С 1 марта обновили государственно-строительные нормы «Дома и сооружения. Заведенияздравоохранения». По этим нормам новые больницы, возводимые в Украине, будут кардинально отличаться от тех, к которым мы привыкли.

По новым нормам строительства, для пациентов в больницах будут оборудованы просторные одно- или двухместных палаты с душем и туалетом. Отдельно обустроят помещения для отдыха родных, которые находятся с пациентом.

Кроме того, здания будут проектировать с учетом принципов безбарьерности: с широкими коридорами и дверными проемами. Для нужд маломобильных людей также обустроят отдельные санитарно-гигиенические помещения.

Изменения коснутся и проектирования отделений. Их хотят располагать компактно – в соответствии с тем, насколько они взаимосвязаны друг с другом. Это сократит время доставки пациента. Иначе подойдут и к созданию парковочных мест на территории лечебного заведения. Все изменения касаются как строительства новых больниц, так и реконструкции уже имеющихся медучреждений, уверяют в Минздраве.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Одесскую областную больницу ждет полная реконструкция за 1 миллиард гривен. Но, к сожалению, этим планам помешало российское вторжение.

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