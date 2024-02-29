В Одессе женщина попала под поезд: в каком она состоянии

В полиции Одесской области сообщили, что во время движения поезда, машинист заметил, как через пути в неустановленном месте человек переходит пути. Несмотря на звуковые сигналы и экстренное торможение, избежать наезда не удалось.

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К счастью, потерпевшая осталась жива, но получила тяжелые травмы ног. Первую помощь ей оказали полицейские, которые были на патрулировании неподалеку. Они наложили на конечности турникеты, остановили кровотечение и вызвали «скорую».

Сейчас следователи устанавливают личность потерпевшей и полные обстоятельства происшествия, после чего будут решать вопрос о ее правовой квалификации.

В одесских телеграм-каналах сообщают, что в результате аварии пострадавшая лишилась ноги.

Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Одесса-Сортировочная трагически погиб 15-летний подросток – парня ударило электротоком, когда он забрался на крышу товарного вагона.