В Одесі відсторонили директора школи після спілкування з родиною загиблого на війні учня

Дружина загиблого на війні Героя звернулася до школи, де він навчався, з проханням встановити пам’ятну табличку на фасаді. Про це стало відомо вчора, 15 серпня, під час зустрічі родичів загиблих Захисників із представниками міськради Одеси.

Аргументом стало те, що на території навчального закладу вже є подібні меморіали.

«Я прийшла з усіма документами про те, що мій чоловік був учнем цієї школи. На це мені директор сказав: «Вибачте, у нас уже є дві дошки, а ви до мене п’яті прийшли, а в мене в школі 1200 учнів. Це буде пригнічувати моральний та емоційний стан дітей, це не кладовище, я вам відмовляю у встановленні цієї дошки!» – розповіла дружина загиблого воїна.

Директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич заявила, що ситуацію розглянуть на офіційному рівні, а керівника навчального закладу тимчасово відсторонили.

Так соромно, як сьогодні, за свою улюблену роботу, мені ще ніколи не було….

На зустрічі з родинами загиблих Героїв дізналася, що родині відмовили у встановленні Меморіальної дошки на будівлі школи. З неприпустимими формулюваннями про емоційний стан дітей.

Ситуація просто ……

Мої вибачення дружина прийняла. Працюємо зі школою. Наразі керівник відсторонений, до повного з’ясування ситуації,

– написала вона у facebook.

Олена Буйневич зазначила, що всі директори шкіл ознайомлені з алгоритмом встановлення пам’ятних дощок, і таких випадків не має бути.

До департаменту і до директорів загалом звернулися дев’ять сімей із проханням встановити пам’ятні дошки. І всі дев’ять табличок ми відкриємо 1 вересня. Я буду вдячна, якщо мені будуть повідомляти про такі випадки, і я обов’язково їх відпрацюю,

– сказала Олена Буйневич.

Нагадаємо, вчора біля одеської мерії родичі загиблих захисників України вимагали від міської влади поваги до полеглих на цій війні Героїв і членів їхніх сімей.