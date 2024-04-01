В Одесі відкрили сезон фонтанів, але є труднощі (відео)

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Підготовлено ще десяток фонтанів, але поки запустити їх усіх можливості немає.

“Цього року ми запускаємо поки тільки один фонтан, розташований на Театральній площі. Фонтан є енерговитратним об’єктом, а в умовах дефіциту електроенергії поки що неможливо увімкнути, як раніше, кілька фонтанів одночасно. Тому було ухвалено рішення запустити найулюбленіший одеситами фонтан біля Оперного театру”, – розповів заступник директора КП “Сервісний центр” Олег Яковенко.

Зазвичай до кінця квітня всі одеські фонтани вже радують одеситів і гостей міста своєю красою і свіжістю. Але в умовах постійних обстрілів росією українських енергооб’єктів решту одеських фонтанів буде увімкнено залежно від обставин, зазначили в мерії.

У “Сервісному центрі” нагадали, що процес розконсервації фонтанів, яких на балансі підприємства 27, трудомісткий і потребує часу.

На зиму частину обладнання фонтанів демонтують. Тож навесні фахівці виконують:

монтаж насосного обладнання,

встановлюють форсунки,

налагоджують електрообладнання,

миють чаші фонтанів,

за необхідності проводять ремонт чаш.

Є також кілька об’єктів, які одесити навряд чи побачать цього року. Від початку війни повністю законсервовано чотири фонтани, які розташовані в зоні ЮНЕСКО: фонтан-меморіал у Прохоровському сквері, фонтани “Петя і Гаврік”, “Діти і жабеня” і “Джерело”.