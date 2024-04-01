В Одесі відкрили сезон фонтанів, але є труднощі (відео)

В Одесі традиційно 1 квітня відкривають сезон фонтанів, містяни та гості можуть насолоджуватися звичним у теплу погоду дзюрчанням води. Однак цього року через проблеми з електроенергією поки що запустити вдалося запустити тільки один – на Театральній площі.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.
Підготовлено ще десяток фонтанів, але поки запустити їх усіх можливості немає.
“Цього року ми запускаємо поки тільки один фонтан, розташований на Театральній площі. Фонтан є енерговитратним об’єктом, а в умовах дефіциту електроенергії поки що неможливо увімкнути, як раніше, кілька фонтанів одночасно. Тому було ухвалено рішення запустити найулюбленіший одеситами фонтан біля Оперного театру”, – розповів заступник директора КП “Сервісний центр” Олег Яковенко.
Зазвичай до кінця квітня всі одеські фонтани вже радують одеситів і гостей міста своєю красою і свіжістю. Але в умовах постійних обстрілів росією українських енергооб’єктів решту одеських фонтанів буде увімкнено залежно від обставин, зазначили в мерії.
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У “Сервісному центрі” нагадали, що процес розконсервації фонтанів, яких на балансі підприємства 27, трудомісткий і потребує часу.
На зиму частину обладнання фонтанів демонтують. Тож навесні фахівці виконують:
- монтаж насосного обладнання,
- встановлюють форсунки,
- налагоджують електрообладнання,
- миють чаші фонтанів,
- за необхідності проводять ремонт чаш.
Є також кілька об’єктів, які одесити навряд чи побачать цього року. Від початку війни повністю законсервовано чотири фонтани, які розташовані в зоні ЮНЕСКО: фонтан-меморіал у Прохоровському сквері, фонтани “Петя і Гаврік”, “Діти і жабеня” і “Джерело”.
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