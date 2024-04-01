Новини Одеси та Одеської області

В Одесі відкрили сезон фонтанів, але є труднощі (відео)

В Одесі відкрили сезон фонтанів, але є труднощі (відео)

В Одесі традиційно 1 квітня відкривають сезон фонтанів, містяни та гості можуть насолоджуватися звичним у теплу погоду дзюрчанням води. Однак цього року через проблеми з електроенергією поки що запустити вдалося запустити тільки один – на Театральній площі.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Підготовлено ще десяток фонтанів, але поки запустити їх усіх можливості немає.

“Цього року ми запускаємо поки тільки один фонтан, розташований на Театральній площі. Фонтан є енерговитратним об’єктом, а в умовах дефіциту електроенергії поки що неможливо увімкнути, як раніше, кілька фонтанів одночасно. Тому було ухвалено рішення запустити найулюбленіший одеситами фонтан біля Оперного театру”, – розповів заступник директора КП “Сервісний центр” Олег Яковенко.

Зазвичай до кінця квітня всі одеські фонтани вже радують одеситів і гостей міста своєю красою і свіжістю. Але в умовах постійних обстрілів росією українських енергооб’єктів решту одеських фонтанів буде увімкнено залежно від обставин, зазначили в мерії.

Читайте також: Частина Одеси знову без світла після чергової “шахедної” атаки

У “Сервісному центрі” нагадали, що процес розконсервації фонтанів, яких на балансі підприємства 27, трудомісткий і потребує часу.

На зиму частину обладнання фонтанів демонтують. Тож навесні фахівці виконують:

  • монтаж насосного обладнання,
  • встановлюють форсунки,
  • налагоджують електрообладнання,
  • миють чаші фонтанів,
  • за необхідності проводять ремонт чаш.

Є також кілька об’єктів, які одесити навряд чи побачать цього року. Від початку війни повністю законсервовано чотири фонтани, які розташовані в зоні ЮНЕСКО: фонтан-меморіал у Прохоровському сквері, фонтани “Петя і Гаврік”, “Діти і жабеня” і “Джерело”.

Читайте також: Чи є життя без світла: як працюватиме критична інфраструктура Одеси в разі блекаутів

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk