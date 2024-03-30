Есть ли жизнь без света: как будет работать критическая инфраструктура Одессы в случае блэкаутов

Печальные последствия

В результате рашистских атак 22 и 25 марта в Одесской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Энергетикам в короткие сроки удалось восстановить электроснабжение критической инфраструктуры: водоснабжение, водоотвод, котельные в Пересыпском районе и ТЭЦ. Но сто тысяч абонентов в области оставались без электричества. Проводились ремонтные работы. А в городе и области — были введены экстренные отключения света.

Пока ситуацию не стабилизировали, в Одессе из-за повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение включали на 2-3 часа.

Кипер также рассказал, что пока не будут досрочно завершать отопительный сезон, так как люди, скорее всего, при отсутствии отопления будут включать электроприборы для обогрева, что, соответственно, увеличит нагрузку на энергосистему.

Жизнь не останавливается

Вместе с тем к возможным блэкаутам Одесса в какой-то мере успела подготовиться.

По словам директора департамента здравоохранения Левона Никогосяна, очередной блэкаут — не помеха для качественной работы медицинских учреждений. Сегодня все они снабжены генераторами. И поэтому городские поликлиники, центры медико-санитарной помощи, стационары продолжают работать даже в условиях экстренных отключений электричества. Пациенты обеспечены необходимой медицинской помощью в полном объеме.

И действительно, больные, проходящие лечение в кардиологии городской клинической больницы №1, получают все необходимые процедуры и проходят ультразвуковые исследования.

В «Центре первичной медико-санитарной помощи №3» нас заверили, что приобрели генератор. Поэтому прием пациентов происходит в установленном порядке. Но, если нет интернета, получить электронный рецепт невозможно, однако его выпишут, как только сеть восстановится.

Судя по всему, проблем с интернетом не удалось избежать и районным отделениям обслуживания граждан Пенсионного фонда Украины в Одесской области. Хотя все они при экстренных отключениях света работают в штатном режиме. Мы обзвонили сервисные центры, и на вопрос, можно ли прийти на прием к специалисту не опасаясь, что программы «зависнут», утвердительный ответ получили в отделениях, расположенных на проспекте Добровольского, 125 и на улице Косовской, 2д. В сервисном центре на Прохоровской, 3 нам ответили, что программа «легла», извинились и предложили позвонить позже. В отделении на Ришельевской, 60 специалист объяснила, что полной уверенности в бесперебойной работе интернета у нее нет. То есть — планируя отправиться в отделение Пенсионного фонда, имеет смысл позвонить и узнать, есть ли доступ к необходимым программам.

В обычном режиме во всех районах города работают Центры предоставления административных услуг. Дозвониться туда непросто. Но после пропущенного звонка нашего корреспондента сотрудник ЦНАПа перезвонила, пригласила записаться на прием и заверила, что необходимая электронная база данных вполне доступна.

Как вести ребенка в сад?

Большинство школьников сейчас на каникулах. А детские сады, по словам директора муниципального департамента образования и науки Елены Буйневич, если они обеспечены электроэнергией, работают в обычном режиме. Об этом родителям должны сообщить воспитатели.

К сожалению, генераторы на сегодня есть не во всех детсадах. Но даже если света нет — детей должны принимать в дежурные группы. Правда, без электричества приготовить еду малышам практически невозможно. И если есть насущная потребность привести ребенка в детский сад, директор департамента рекомендует накормить его дома.

Где найти свет?

В Одессе и области работают «Пункти незламності». 399 уже развернули, и еще 413 готовы открыть при необходимости. Все желающие могут воспользоваться ими. Адреса и график работы пунктов можно найти на сайте города, а также в «Дії».