Когда в этом году заработают одесские фонтаны?

Одесские коммунальщики уже начали готовить городские фонтаны к расконсервации после зимней «спячки». Первые фонтаны планируется, как обычно, запустить уже 1 апреля, сообщают в пресс-службе мэрии города.
Так, еще на прошлой неделе работники КП «Сервисный центр» выполняли работы по обслуживанию фонтанов перед расконсервацией.
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Помимо этого, сотрудники участка по обслуживанию объектов монументального искусства помыли ряд памятников, не являющихся культурным наследием.
Как отмечают в мэрии, начиная с весны, когда устанавливается хорошая погода, и до осени памятники моют дважды в месяц. Для их очистки от пыли используют специальные химические средства для плитки или гранита и спецтехнику. Также при необходимости привлекается вышка.
В случае необходимости памятники ремонтируют и окрашивают.
На балансе «Сервисного центра» находятся 45 памятников, расположенных по всему городу, 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров, а также городские фонтаны и пожарные водоемы.
В обязанности сотрудников предприятия входит обслуживание всех этих объектов и прилегающей к ним территории круглогодично. Каждый день коммунальщики выполняют обход подчиненных объектов для своевременного обнаружения возможных повреждений или неработающих элементов. Дважды в неделю проводится санитарная уборка территорий.
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