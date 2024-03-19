Когда в этом году заработают одесские фонтаны?

Так, еще на прошлой неделе работники КП «Сервисный центр» выполняли работы по обслуживанию фонтанов перед расконсервацией.

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Помимо этого, сотрудники участка по обслуживанию объектов монументального искусства помыли ряд памятников, не являющихся культурным наследием.

Как отмечают в мэрии, начиная с весны, когда устанавливается хорошая погода, и до осени памятники моют дважды в месяц. Для их очистки от пыли используют специальные химические средства для плитки или гранита и спецтехнику. Также при необходимости привлекается вышка.

В случае необходимости памятники ремонтируют и окрашивают.

На балансе «Сервисного центра» находятся 45 памятников, расположенных по всему городу, 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров, а также городские фонтаны и пожарные водоемы.

В обязанности сотрудников предприятия входит обслуживание всех этих объектов и прилегающей к ним территории круглогодично. Каждый день коммунальщики выполняют обход подчиненных объектов для своевременного обнаружения возможных повреждений или неработающих элементов. Дважды в неделю проводится санитарная уборка территорий.

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