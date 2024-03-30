Часть Одессы снова без света после очередной «шахедной» атаки

Сигнал воздушной тревоги в Одессе и области прозвучат после 22:00. Мониторинговые Телеграм-каналы сообщали об активности вражеской авиации в акватории Черного моря и о запуске группы «шахедов» с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Сообщалось об угрозе для жителей Черноморска, Фонтанки, центра Одессы, поселка Котовского, Коблево, Чабанки, Петродолины.

Также была угроза применения баллистики, но в настоящее время по баллистике дан «отбой».

А вот что касается ударных дронов, то тревога еще не миновала: в сторону Одесской и Николаевской областей с Черного моря движется еще одна группа «шахедов».

И после первой водны атаки у некоторых одесситов пропал свет, а другие сообщают о скачках напряжения.

Кроме того, сообщается о вылете в сторону пусковых рубежей в сторону Каспийского моря не менее 8 бортов Ту-95мс с российского аэророма Оленья. По всей вероятности, вылет боевой, то есть украинцев ждет очередная массированная ракетная атака и «горячая» ночь.

В момент выхода этой новости, в 0:07 прозвучал отбой воздушной тревоги.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.