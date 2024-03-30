Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы снова без света после очередной «шахедной» атаки

Часть Одессы снова без света после очередной «шахедной» атаки

Вечером субботы, 30 марта 2024 года, Одессу снова атаковали вражеские ударные беспилотники, целью которых в очередной раз были объекты энергетики. Часть города и Одесского района осталась без света, а кто-то – еще и без воды.

Сигнал воздушной тревоги в Одессе и области прозвучат после 22:00. Мониторинговые Телеграм-каналы сообщали об активности вражеской авиации в акватории Черного моря и о запуске группы «шахедов» с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Сообщалось об угрозе для жителей Черноморска, Фонтанки, центра Одессы, поселка Котовского, Коблево, Чабанки, Петродолины.

Также была угроза применения баллистики, но в настоящее время по баллистике дан «отбой».

А вот что касается ударных дронов, то тревога еще не миновала: в сторону Одесской и Николаевской областей с Черного моря движется еще одна группа «шахедов».

И после первой водны атаки у некоторых одесситов пропал свет, а другие сообщают о скачках напряжения.

Кроме того, сообщается о вылете в сторону пусковых рубежей в сторону Каспийского моря не менее 8 бортов Ту-95мс с российского аэророма Оленья. По всей вероятности, вылет боевой, то есть украинцев ждет очередная массированная ракетная атака и «горячая» ночь.

В момент выхода этой новости, в 0:07 прозвучал отбой воздушной тревоги.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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