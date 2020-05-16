В Одессе открыли еще одну площадку для сбора крупногабаритного мусора (видео)

В Суворовском районе Одессы открыли площадку для вывоза крупногабаритного мусора. Это уже пятая площадка такого типа в Одессе. Об этом сообщается на странице Facebook Департамент городского хозяйства Одесского горсовета.

Площадка находится на на улице Героев обороны Одессы, 78 и будет работать ежедневно с 8:00 до 18:00. Теперь жители Суворовского района могут вывезти сюда ненужную мебель, бытовую технику и разный хлам, который обычно складируют в мусорных контейнерах или рядом с ними, создавая стихийные свалки.

Еще четыре площадки по сбору крупногабаритного мусора работают в Одессе по таким адресам:

– ул. Варненская, 27-а;

– ул. Инглези, 7-б;

– пер. Крайний, 1-а;

– пер. 1-й Полевой, 1.

Фото: Департамент городского хозяйства Одесского горсовета

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