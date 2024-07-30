В Одессе открыли еще 8 пляжных зон: какие именно

Об этом 29 июля сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Так официально открыты следующие пляжные участки:

Буфет на Малом Фонтане,

пять пляжных зон на Ланжероне,

«Чайка»,

«Андерхилл».

В Одесской ОВА напоминают, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток пребывание людей у моря запрещено. Это необходимые меры для обеспечения безопасности граждан во время отдыха на побережье.

Первым официально открытым для посещения одесским пляжем в этом году стал Калетон – его открыли 8 июня.

Ранее сообщалось, что всего в планах ОВА – открыть около 20 пляжей в Одессе и Одесском районе.