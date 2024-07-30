В Одессе открыли еще 8 пляжных зон: какие именно

В разгар летнего сезона в Одессе появились дополнительные зоны для оздоровления и купания. Еще восемь пляжных участков теперь открыты официально.
Об этом 29 июля сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Так официально открыты следующие пляжные участки:
- Буфет на Малом Фонтане,
- пять пляжных зон на Ланжероне,
- «Чайка»,
- «Андерхилл».
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В Одесской ОВА напоминают, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток пребывание людей у моря запрещено. Это необходимые меры для обеспечения безопасности граждан во время отдыха на побережье.
Первым официально открытым для посещения одесским пляжем в этом году стал Калетон – его открыли 8 июня.
Ранее сообщалось, что всего в планах ОВА – открыть около 20 пляжей в Одессе и Одесском районе.