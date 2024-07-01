В Одессе открыли дополнительные пляжи для купания

Он отметил, что соответствующий приказ о доступе людей к пляжным участкам подписали начальник Одесской ОГА и командующий оперативной стратегической группировкой войск «Одесса».

С 1 июля в Одессе официально открыли еще четыре дополнительные зоны для купания:

Инклюзивный пляж;

пляж «True Man Sun of a Beach»;

два пляжа «Red Line».

Список пляжей будет дополняться по мере прохождения проверок, чтобы обеспечить максимальную безопасность для отдыхающих.

В Одесской ОГА напоминают, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток пребывание людей у моря запрещено. Это необходимые меры для обеспечения безопасности граждан во время отдыха на побережье.