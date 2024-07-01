В Одессе открыли дополнительные пляжи для купания

В Одессе открыли дополнительные пляжи для купания

Список пляжей, где в Одессе разрешено купаться, постепенно дополняется. Об этом сегодня, 1 июля, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Он отметил, что соответствующий приказ о доступе людей к пляжным участкам подписали начальник Одесской ОГА и командующий оперативной стратегической группировкой войск «Одесса». 

С 1 июля в Одессе официально открыли еще четыре дополнительные зоны для купания: 

  • Инклюзивный пляж;
  • пляж «True Man Sun of a Beach»;
  • два пляжа «Red Line».

Список пляжей будет дополняться по мере прохождения проверок, чтобы обеспечить максимальную безопасность для отдыхающих. 

В Одесской ОГА напоминают, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток пребывание людей у моря запрещено. Это необходимые меры для обеспечения безопасности граждан во время отдыха на побережье.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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