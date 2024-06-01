Сколько пляжей откроют в Одесской области этим летом?

Сколько пляжей откроют в Одесской области этим летом?

В этом году в Одесской области официально планируется открыть для посещения 20 пляжей. При этом большая их часть будет в Одессе, где проще обеспечить безопасные условия.

Соответствующее распоряжение должно быть подписано уже в ближайшие дни, сообщил сегодня, 1 июня, глава Одесской ОВА Олег Кипер  в эфире Национального телемарафона.

По словам Кипера, работающие пляжи проверят на наличие опасных предметов, также все они будут расположены рядом с укрытиями.

«Вы видите, что людей не сдержать, люди хотят прийти, получить натуральный живой природный витамин», – объяснил Кипер.

Кроме того, он напомнил, что в августе прошлого года открыли шесть пляжей. Они стали доступны после проверки.

«Это было немного, это было шесть пляжей, где были все соответствующие условия: обследовались на взрывные устройства, имели рядом бомбоубежища и простое укрытие, постоянно мониторились о подплыве опасных взрывных предметов. Тогда пляжей, выполнивших эту норму, было шесть. Сегодня мы также над этим работаем. В ближайшие дни будет подписано распоряжение по открытию 20 таких пляжей», – отметил глава ОВА.

Напомним, накануне в городе Южном комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила посещать пляжи в течение купального сезона 2024 года.

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