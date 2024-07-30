В Одесі відкрили ще 8 пляжних зон: які саме

Про це 29 липня повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Так офіційно відкрито такі пляжні ділянки:

Буфет на Малому Фонтані,

п’ять пляжних зон на Ланжероні,

“Чайка”,

“Андерхілл”.

В Одеській ОВА нагадують, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів і в темний час доби перебування людей біля моря заборонено. Це необхідні заходи для забезпечення безпеки громадян під час відпочинку на узбережжі.

Першим офіційно відкритим для відвідування одеським пляжем цього року став Калетон – його відкрили 8 червня.

Раніше повідомлялося, що загалом у планах ОВА – відкрити близько 20 пляжів в Одесі та Одеському районі.