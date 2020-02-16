В Одессе открылась вторая площадка по сбору крупногабаритного мусора

Крупногабаритный мусор можно теперь сдавать на улице Варненской, 27 (район Черемушки).
Это вторая подобная площадка в городе.
Как сообщил директор департамента городского хозяйства Одессы Дмитрий Жеман на своей странице в Facebook, площадка работает ежедневно с 8:00 до 19:00.
“Если у Вас есть крупногабаритный мусор, и вы не знаете, что с ним делать – везите его на наши специально оборудованные площадки”, — написал он.
Каждый, кто привозит свой хлам, получает наклейку и магнит на холодильник с надписью: «Я делаю Одессу чище».
Напомним, первая площадка для сбора крупногабаритного мусора открылась в конце января на 2-м Полевом переулке возле трамвайного депо №2. К концу года в Одессе планируют открыть еще 5-6 таких площадок.
Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, куда обращаться, если с вашего двора не вывозят мусор. Мы также писали о грядущем повышении тарифов за вывоз мусора.
По воскресеньям в Одессе работает “Экомаршрут” по сбору мусора на переработку.
Фото: Дмитрий Жеман
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