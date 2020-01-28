В Одессе начали открывать площадки для крупногабаритного мусора

Первая площадка для сбора крупногабаритного мусора уже открылась и работает по адресу: 2-й Полевой переулок (возле трамвайного депо №2).
Об этом сообщил и.о. главы департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман.
До конца января в Одессе откроют еще 6-7 площадок для приема крупногабаритных отходов.
«Мы часто становимся свидетелями того, как возле мусорных контейнеров люди складируют старые холодильники, шкафы, газовые плиты и прочее. Я призываю всех одесситов сдавать все ненужное на специально отведенные площадки, откуда оно будет централизованно вывозиться», – сказал Дмитрий Жеман.
Фото: comandir.com
Видео: Одесский горсовет
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