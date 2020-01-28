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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе начали открывать площадки для крупногабаритного мусора

В Одессе начали открывать площадки для крупногабаритного мусора

Первая площадка для сбора крупногабаритного мусора уже открылась и работает по адресу: 2-й Полевой переулок (возле трамвайного депо №2).

Об этом сообщил и.о. главы  департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман.

До конца января в Одессе откроют еще 6-7 площадок для приема крупногабаритных отходов.

«Мы часто становимся свидетелями того, как возле мусорных контейнеров люди складируют старые холодильники, шкафы, газовые плиты и прочее. Я призываю всех одесситов сдавать все ненужное на специально отведенные площадки, откуда оно будет централизованно вывозиться», – сказал Дмитрий Жеман.

Фото: comandir.com

Видео: Одесский горсовет

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