В Одессе начали открывать площадки для крупногабаритного мусора

К нам в редакцию часто поступают звонки с просьбой о помощи. Когда журналист задает вопрос, куда уже читатель успел обратиться по этому поводу, то зачастую ответ звучит один и тот же: «А я не знаю к кому обращаться». Поэтому мы решили начать серию публикаций о том, кто из городских чиновников какие вопросы курирует, какие ведомства находятся в его подчинении и по каким вопросам к ним можно обращаться.

ПОДРОБНЕЕ