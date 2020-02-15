Вывоз мусора в Одессе: на сколько он подорожает

В конце прошлого года одесские предприятия по вывозу твердых бытовых отходов заявили о том, что повысят тарифы на свои услуги более чем на 50%. Сообщение было опубликовано на официальном сайте одесской мэрии. Планировалось, что новые расценки вступят в силу уже с 1 января 2020 года. Пока тарифы находятся на рассмотрении городской власти. Но нам в любой момент могут сказать о том, что они вступают в силу. К чему готовиться?

Сейчас за вывоз твердых бытовых отходов одесситы платят по единому тарифу — по 17,11 гривен за одного человека, проживающего в многоквартирном доме, и 28,13 гривен за человека, проживающего в частном секторе. Но скоро ситуация кардинально поменяется.

Компания «Союз», которая является одним из крупнейших операторов вывоза мусора в Одессе, планирует увеличить тариф за свои услуги на 35%. Вывоз мусора в Киевском и Малиновском районах может подорожать в многоквартирных домах до 23,85 гривен с человека в месяц, в частном секторе — до 39,22 гривен.

Предприятие «ТВ-Серрус», больше известное как «Экоград», заявило о повышении тарифов на вывоз мусора в Приморском районе на 45%. Таким образом, тем, кто проживает в многоквартирном доме этого района, придется платить 24,80 гривен с человека в месяц, жителям частного сектора — 40,75 гривен.

Компания «Эко-Ренессанс», отвечающая за вывоз мусора в Суворовском районе, собирается увеличить тариф за услугу на 60%. В многоквартирных домах тариф составит — 26,9 гривен с человека в месяц, в частном секторе — 44,22 гривен.

Коммунальное предприятие «Одескоммунтранс», обслуживающая часть Черемушек, повысит свои тарифы почти на 57%. Следовательно, жителям многоквартирных домов придется заплатить — 26,86 гривен с человека в месяц, а вот жителям частного сектора — 44,16 гривен.

Окончательные расценки мы узнаем после того, как их утвердят власти Одессы.

Фото: Одесский горсовет

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