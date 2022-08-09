В Одессе откроют постоянные дистанционные классы – при каких школах?

В Одессе открывают классы с дистанционной формой обучения, подобные тем, которые были во время пандемии. Они будут работать независимо от ситуации при наличии учащихся.
Как сообщила глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, изначально в мэрии не планировали открывать такие классы, но позже все же решили учесть пожелания родителей школьников.
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«Так что если ваш ребенок учился в таком классе, вы планируете продолжить, или решили выбрать дистанционное на весь год:
- 2, 3, 4 классы – гимназия 118, (068)-787-53-12;
- 5 классы – лицей 122, (048) 753-00-85;
- 6, 7, 8, 9 классы – лицей 81, (048) 263-43-28;
- 10, 11 классы – лицей 5, (048) 764-12-31»,
– пишет чиновница.
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