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В Одессе откроют постоянные дистанционные классы – при каких школах?

В Одессе откроют постоянные дистанционные классы – при каких школах?

В Одессе открывают классы с дистанционной формой обучения, подобные тем, которые были во время пандемии. Они будут работать независимо от ситуации при наличии учащихся.

Как сообщила глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, изначально в мэрии не планировали открывать такие классы, но позже все же решили учесть пожелания родителей школьников.

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«Так что если ваш ребенок учился в таком классе, вы планируете продолжить, или решили выбрать дистанционное на весь год:

  • 2, 3, 4 классы – гимназия 118, (068)-787-53-12;
  • 5 классы – лицей 122, (048) 753-00-85;
  • 6, 7, 8, 9 классы – лицей 81, (048) 263-43-28;
  • 10, 11 классы – лицей 5, (048) 764-12-31»,

– пишет чиновница.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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