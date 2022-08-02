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Как зачислить ребенка-переселенца в 1 класс

Как зачислить ребенка-переселенца в 1 класс

Кабмин Украины дал разъяснения, какие документы нужно подавать в школу, чтобы начать учиться в первом классе.

Для этого один из родителей, опекунов или других законных представителей должен подать в учебное заведение, которое обслуживает территорию проживания ребенка, заявление (лично, по электронной почте, по факсу или другим удобным способом для заявителя).

К заявлению прилагается:

  • копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий его личность (при наличии);
  • оригинал или копия медицинской справки по форме №086-1/о.

По возможности подается один из нижеперечисленных документов:

  • справку о взятии на учет внутриперемещенного лица;
  • справку об обращении за защитой в Украине;
  • удостоверение беженца;
  • удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите или которому предоставлена ​​временная защита.

Если у ребенка-переселенца отсутствует свидетельство о рождении или другой документ, подтверждающий личность ребенка, он зачисляется в учебное заведение без свидетельства или иного документа, подтверждающего личность ребенка.

Государственная служба качества образования призывает учредителей и руководителей школ обратить особое внимание на создание безопасной образовательной среды в условиях военного положения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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