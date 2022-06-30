Как будут учиться одесские школьники с 1 сентября

Директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич дала ответы на вопросы по организации обучения в следующем учебном году.

Если коротко, учебный год в одесских школах в 2022 году начнется как обычно,1 сентября. Обучение будет очное и онлайн, в зависимости от ситуации с обстрелами и пожеланиями родителей.

Вопрос: Мы не возвращаемся в Украину 1 сентября. Ребенок ходит в школу за границей, но мы вернемся после войны. Можем ли мы параллельно учиться в одесской школе? Могут ли для нас открыть дистанционный класс во второй смене?

Ответ: Дистанционные классы на второй смене будут, но не стоит совмещать обучение в двух государствах одновременно, потому что у детей каждого возраста есть предельно допустимые нагрузки. Ребенка нужно перевести в новую школу, но в одесском в заявлении написать: «Прошу учесть, что по возвращении планируем вернуться в школу». Место будет, если вы вернетесь в течение месяца-двух после завершения военного положения. Не забудьте при этом взять с собой документы об обучении ребенка за границей: личное дело или заверенную выписку достижений с перечнем изучаемых детей.

Чтобы ребенок комфортно адаптировался по возвращении, возьмите в одесской школе учебный план. Сосредоточьте внимание на тех предметах, которых нет за границей: украинский язык и литература, история Украины. Уроки по этим предметам можно просматривать в комфортном режиме на сайте.

Когда вы вернетесь, ребенок сдаст разницу после консультаций с учителями и будет зачислен в следующий или текущий класс, если это будет во время учебного года.

В: Мы за границей, но ребенок не учится здесь в школе. Мы хотим продолжить обучение в Одессе.

О: Если страна, в которой Вы находитесь, не требует обучения ребенка в местной школе, вполне возможно обучение дистанционно в Одессе. В августе будет определено, есть ли такая возможность именно в вашей одесской школе или Вам будет предложена другая.

В: Мы остались в Одессе, но имеем желание учиться дистанционно.

О: В конце июля будет опубликован список учебных заведений, которые откроют дистанционные классы.

В: Как нам не потерять учебу в Украине, если мы учимся в школе за границей? Ребенок идет в 9-й, 11-й класс за пределами страны. Как параллельно завершить школу и в Украине, если война еще не закончится?

О: Индивидуальная форма получения образования в такой ситуации – идеальная. Потому что позволит и не перегружать учебный день ребенка, и не лишить его образования и документа об образовании. В частности, экстернат, как разновидность данной формы, удобен как с точки зрения зачисления (оно продолжается в отдельных случаях в течение учебного года, обучение за рубежом — один из таких случаев), так и по вопросу организации учебного дня ребенка (уроки на сайте Департамента, можно смотреть в комфортное время, а консультации учителей школы помогут овладеть материалом).

Кроме того, при наличии успешного результата, можно за год овладеть программой нескольких лет обучения в пределах одного образовательного уровня.

Как это выглядит: обучение с использованием дистанционных технологий; ребенок получает учебный план, программы, ссылки на уроки, консультации, составляет в конце учебного года аттестацию. Положение здесь.

В августе можно будет ознакомиться с перечнем школ, где будет организована данная форма обучения.

Вместе с тем Елена Буйневич отметила, что система образования Одессы будет готовиться к очной учебе.

Готовим укрытие, готовимся к организации проведения занятий для работников. Вопрос очного посещения школы детьми будем решать вместе и каждый по отдельности за своего ребенка. Система образования города будет готова и к очной, и к смешанной, и к дистанционной учебе,

— подчеркнула директор Департамента.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что сейчас в городских дошкольных учреждениях, где это возможно, обустраивают убежища. К середине июля планируют открыть 18 детских садов.

Также мы рассказывали, что чиновники от образования рассматривают возможность возобновления очного образования в школах Одессы и области в условиях военного положения и ракетной угрозы.