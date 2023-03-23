На улицах Одессы стали появляться загадочные мобильные шлагбаумы

В одесских телеграм-каналах в последние дни много сообщений, что в вечернее время на улицах Одессы появляются мигрирующие шлагбаумы. О том что происходит, рассказали в патрульной полиции.

Мобильные шлагбаумы в военное время ставят для проверки документов и транспорта

Алла Марченко, спикер Патрульной полиции Одесской области, рассказала в эфире 7 канала, что удивляться не стоит. Появление передвижных шлагбаумов, на которых проверяют документы и при необходимости досматривают людей и транспорт — нормальное явление в военное время.

— А происходит вот что — мы продолжаем жить в режиме военного положения. И такие проверки — они предусмотрены. Решение о них принимается руководством обороны нашего города и все службы их отрабатывают. Ничего страшного и ничего нового не происходит. К сожалению, сейчас военное положение и есть требования. Требования к безопасности. К безопасности граждан, к безопасности нашего города. Такие проверки есть, они будут продолжаться и ничего страшного в этом нет. Человека остановили, с ним пообщались и он поехала дальше, — пояснила представитель патрульных.

По словам Марченко, остановка на таком мобильном импровизированном блокпосту, может не ограничиваться одной лишь проверкой документов. Также патрульные могут провести поверхностный осмотр водителя, пассажиров и транспортного средства. Потому что сейчас, по словам представителя полиции, очень много случаев, когда в автомобилях перевозят оружие и взрывчатку. Марченко добавила, что такие проверки проводят не только патрульные полицейские. Это все службы, которые занимаются безопасностью в городе. Поэтому пока в стране военное положение, идет война, такие проверки были, есть и будут.

Вручают ли на мобильных шлагбаумах повестки?

Но одесситов больше всего беспокоят в этом случае вовсе не проверка документов и даже не необходимость предоставить свой автомобиль для осмотра. А интересует их больше всего ответ на вопрос, не приглашают ли мужчин призывного возраста возле таких шлагбаумов в центры комплектования? Другими словами, не вручают ли там повестки.

На этот вопрос Алла Марченко ответила уклончиво.

— Что касается патрульных полицейских — то нет. У нас нет таких задач и заданий. Мы выполняем именно тот функционал, который положен плечи именно патрульных полицейских, — сказала она.

Но это не значит, что вместе с патрульными в таких местах не могут дежурить и сотрудники военкоматов, чтобы вручать повестки.

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