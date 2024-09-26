В Одессе от обстрела погиб 21-летний морской пограничник

Об этом сообщили в Любашевской громаде.

По официальным данным Подольского ТЦК, военнослужащий одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины Государственной пограничной службы Украины, лейтенант Дмитрий Шевченко умер 25 сентября 2024 года в результате травм, полученных в результате ракетного удара по Одессе.

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Известно, что Дмитрий в этом году закончил Одесский Институт Военно-Морских Сил.

«Блестящий офицер, профессиональный моряк, просто хороший человек… Душа компании, верный друг, настоящий патриот Украины. Он мечтал достичь вершин карьеры, стать флотоводцем, адмиралом, но судьба распорядилась иначе. Впрочем, лейтенант Шевченко до конца выполнил свой воинский долг. Его имя навечно войдет в пантеон украинских героев», — отметили в учебном заведении.

В день захоронения военнослужащего, в Любашевской громаде, откуда родом погибший, будет объявлен День траура.