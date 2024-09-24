Новости Одессы и Одесской области

Памяти Ивана Балабана: герой с Одесчины погиб на задании в Курской области

Памяти Ивана Балабана: герой с Одесчины погиб на задании в Курской области

В селе Холмское сообщили о гибели местного военнослужащего Ивана Балабана, который отдал жизнь во время выполнения военного задания в Курской области. Об этом информируют представители местной общины.

Герой родился 30 июля 1971 года, и всю свою жизнь был предан службе украинскому народу. Военный погиб 9 сентября 2024 года в результате полученного ранения.

Жители Холмского выражают искренние соболезнования семье погибшего и планируют провести церемонию прощания с Иваном Балабаном 26 сентября.

сержант Балабан Иван

В 10:00 тело военного привезут в его родной дом, а отпевание состоится в Свято-Троицком храме села в 14:00. Община призывает всех неравнодушных создать живой коридор почета во время последнего пути Героя.

Община просит всех неравнодушных жителей принять участие в церемонии прощания и создать живой коридор почета на последнем пути погибшего.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua