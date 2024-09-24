Памяти Ивана Балабана: герой с Одесчины погиб на задании в Курской области

Герой родился 30 июля 1971 года, и всю свою жизнь был предан службе украинскому народу. Военный погиб 9 сентября 2024 года в результате полученного ранения.

Жители Холмского выражают искренние соболезнования семье погибшего и планируют провести церемонию прощания с Иваном Балабаном 26 сентября.

В 10:00 тело военного привезут в его родной дом, а отпевание состоится в Свято-Троицком храме села в 14:00. Община призывает всех неравнодушных создать живой коридор почета во время последнего пути Героя.

Община просит всех неравнодушных жителей принять участие в церемонии прощания и создать живой коридор почета на последнем пути погибшего.