В Одессе простились с молодым пограничником

Жизнь техника-начальника отделения инженерного обустройства государственной границы отдела пограничной службы Одесси младшего сержанта Вадима Третьякова оборвалась 20 сентября 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость.

Об этом сообщили в Ренийской громаде.

В последний путь Героя провели 24 сентября в Одессе.

«Трудно найти слова утешения, невозможно заживить боль и горечь от потери родного, близкого человека … В этот горький момент разделяем горе Вашей семьи и вместе с Вами склоняем голову в глубокой скорби», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября 2024 года в результате вражеского ракетного удара по припортовой инфраструктуре Одесской области погиб командир корабля морской охраны, капитан третьего ранга Владимир Ковальчук.

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