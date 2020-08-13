В Одессе умер старейший врач Украины 

В Одессе умер старейший практикующий врач Украины Петр Петросян. Он скончался на 103 году жизни в среду, 12 августа.
Об этом в Фейсбук сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Петр Петросян был врачом-дерматологом. Но начинал практиковать как военный врач во время Второй мировой войны. Его стаж – 78 лет.
“Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Доктор Петросян был и навсегда останется гордостью здравоохранения Одессы”, – написал Труханов.
Напомним, в мае в Одессе умер старейший украинский “вор в законе” Полтава
Фото: Геннадий Труханов/Фейсбук