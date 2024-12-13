Новости Одессы и Одесской области

В Одессе обновили графики отключений света на сегодня

В Одессе обновили графики отключений света на сегодня

Утром в пятницу, 13 декабря 2024 года, российские агрессоры массово обстреляли объекты энергетики по всей Украине. Графики отключений обновили. Теперь они более жесткие, одесситам придется провести без света больше времени.

Актуальный график отключений света в Одессе публикует телеграм-канал «Одесской жизни»:

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Как сообщала «Одесская жизнь», из-за утренней ракетной атаки в Одессе без электроснабжения остались южная часть города (Таирова), и центр, включая Молдаванку. Из-за этого упал напор воды, местами она исчезла вовсе. Не работает городской общественный электротранспорт — стоят трамваи и троллейбусы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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SELENA N
SELENA N
21 минут назад

Мы сегодня самые «везучие» — аж 6 часов с утра и 4 часа вечером (((

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