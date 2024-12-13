В Одесі оновили графіки відключень світла на сьогодні

Уранці в п’ятницю, 13 грудня 2024 року, російські агресори масово обстріляли об’єкти енергетики по всій Україні. Графіки відключень оновили. Тепер вони жорсткіші, одеситам доведеться провести без світла більше часу.
Актуальний графік відключень світла в Одесі публікує телеграм-канал «Одеського життя»:
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Як повідомляло «Одеське життя», через ранкову ракетну атаку в Одесі без електропостачання залишилися південна частина міста (Таїрова), і центр, включно з Молдаванкою. Через це впав напір води, місцями вона зникла зовсім. Не працює міський громадський електротранспорт – стоять трамваї і тролейбуси.