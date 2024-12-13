В Одессе после обстрела пропали свет и вода, электротранспорт стоит

Как передают корреспонденты “Одесской жизни”, без электроснабжения остались южная часть города (Таирова), и центр, включая Молдаванку. Из-за этого упал напор воды, местами она исчезла вовсе. Не работает городской общественный электротранспорт — стоят трамваи и троллейбусы.

При этом ДТЭК “Одесские электросети” не вводил экстренных отключений. Там только сообщили об обновлении стабилизационных графиков. Новые — более жесткие. Одесситам придется в этот день провести без света больше времени. Переходите по ссылке, чтобы посмотреть новые графики.

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