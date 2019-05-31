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Новости Одессы и Одесской области

Санаторий «Лермонтовский» уже сменил вывеску и почти готов к приему пациентов

Санаторий «Лермонтовский» уже сменил вывеску и почти готов к приему пациентов

На днях на известном оздоровительном медучреждении установили вывеску с новым названием – «Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Одесский».

Впрочем, одесситы, проживающие по соседству, ностальгически говорят: «санаторий для нас всё равно останется «Лермонтовским». Ведь название «Одесский» носят и другие подобные учреждения, территориально привязанные к Одессе, а «Лермонтовский» – это была одна из «изюминок» города. У санатория за многие годы сложилась своя репутация, известная всем одесситам и даже за пределами города, а новое название его немного обезличило.

В ближайшее время медицинско-оздоровительный центр должен начать работу. Как  рассказали нам на входе, сейчас сюда пускают только персонал, а с понедельника уже могут начать принимать и пациентов.

Напомним, что работу санатория, перешедшего в управление Минобороны, обещали возобновить 1 мая, переориентировав заведение, в основном, на реабилитацию участников АТО. В министерстве заверили, что весь квалифицированный медперсонал, за исключением бывшего руководства, был снова принят на свои места.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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