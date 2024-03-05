В Одесі оцінили стан зруйнованого будинку на Добровольського (фото)

Про це повідомили в мерії Одеси.

Учора, 4 березня, ДСНС завершила пошукові роботи. Зараз почалася друга фаза робіт. На місці розгорнуто міський оперативний штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У 9-поверховому житловому будинку внаслідок ворожої атаки 2 березня зруйновано 18 квартир, ще 33 квартири – пошкоджено. Загалом за два дні з місця трагедії працівниками комунальних служб вивезено 1810 кубометрів сміття. Розбір завалів триває.

У найкоротші терміни комунальним службам належить прибрати всі нависаючі конструкції, які створюють загрозу для життя.

Мер Одеси звернувся до жителів пошкодженого і прилеглих будинків із проханням не підходити близько до місць розбору завалів.

Також мер прокоментував ситуацію щодо вцілілої частини будинку: за попередніми даними, вона придатна для проживання. Зараз Одеська державна академія будівництва та архітектури готує свої висновки.

Технічний звіт також дасть розуміння щодо розміру компенсації, яку зможуть отримати люди за державною програмою еВідновлення.

Щодо розселення, то з таким питанням поки що звернулося три людини. Усі заявки відпрацьовані.

Фото Одеська міськрада