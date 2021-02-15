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В Одессе начинают застраивать «обувной квартал» (фото)

В Одессе начинают застраивать «обувной квартал» (фото)

В Одессе начинают застраивать «обувной» квартал» – территорию, ограниченную улицами Осипова, Успенской и Троицкой.

«Обувной квартал» в Одессе – исключительно народный топоним, по аналогии с «чайным кварталом», кстати, расположенным рядом. Чайным квартал стал величаться по причине расположения на нем в своей время Одесской чаеразвесочной фабрики. Этот тихий квартал, как мы рассказывали, сейчас активно застраивается.

А «обувной квартал» получил свое народное название потому, что здесь располагалась обувная фабрика «Альбатрос».

одесский Обувной квартал

Обувной квартал: стройка

Сейчас этот квартал со стороны улицы Осипова огражден лентами и строительным металлическим забором, кстати, очень высоким. Ну а металлическое ограждение со стороны улицы Успенской существует уже давненько. Кстати, никаких щитов с информацией о том, что здесь собираются возводить, не имеется.

Обувной квартал: забор

С улицы Осипова

Обувной квартал: с ул. Осипова

За ограждением уже видна работающая строительная техника, через отверстия в заборе можно разглядеть котлован и частично снесенные здания «Альбатроса». Начинается застройка еще одного условно тихого центра города.

Обувной квартал: бывшая фабрика

Обувной квартал: место стройки

Что же будут возводить в историческом центре? Все, как обычно: здесь появится жилой комплекс с бизнес-центром и подземным паркингом.

Напомним, что высота зданий при строительстве в историческом ареале города не должна превышать 18,6 метров в районе жилого массива и 21,3 метра – на пересечении улиц.

Обувной квартал: с Успенской

С улицы Успенской

Обувной квартал: забор

Обувной квартал: угол Осипова-Троицкой

Угол улиц Осипова и Троицкой

Занимательные повороты порой устраивает история. Когда-то, еще в позапрошлом веке, на этом квартале располагались склады и воинские казармы. Их снесли для постройки обувной фабрики. В двадцатые годы прошлого века она именовалась обувной фабрикой им. Воровского, потом стала 2-й государственной обувной фабрикой, позже – «Альбатросом».

фабрика "Альбатрос"

Так выглядела фабрика «Альбатрос» в 90-х годах

В начале 2000-х годов фабрика еще активно работала. Рядом с ней был даже свой фирменный обувной магазинчик. Потом заговорили о ее реконструкции, и «спрятали» за забором на Успенской.

Никакой реконструкции не произошло. Кстати, корпуса фабрики начали сносить еще в 2019 году…

Фото автора, фото фабрики – ресурс «Старая Одесса в фотографиях»

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