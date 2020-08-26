В Одессе снесут целый квартал, чтобы построить бизнес-центр

В историческом центре Одессы, на улице Успенской, вместо старой обувной фабрики появится жилой комплекс с бизнес-центром и подземным паркингом. Стройка охватит квартал между улицами Успенской, Канатной, Троицкой и Осипова. Застройкой территории займется компания «Альбатрос-Инвест», которая еще в июне этого года получила официальное разрешение от городского управления ГАСК.

Кроме того, компания-застройщик получила несколько градостроительных условий и ограничений от городского департамента архитектуры. Поскольку будущий жилой комплекс находится в центральном и историческом ареале Одессы, высота зданий не должна превышать: 18,6 метра — в районе жилого массива и 21,3 метра — на пересечении улиц. Но даже несмотря на это, под снос пойдет практически целый исторический квартал: останутся только два многоквартирных дома на улице Успенской, один из которых является памятником архитектуры. «Устоит» также школа №39, которую вскоре планируют отремонтировать. Также застройщик не тронет еще один памятник архитектуры — корпус чаеразвесочной фабрики «Высоцкий В. і Ко» на улице Троицкой.

В целом площадь будущего комплекса на месте старой фабрики составит почти 63,5 тысячи квадратных метров, которые будут заняты бизнес-центром, подземным паркингом и жилыми домами в шесть и семь этажей. В первую очередь построят бизнес-центр, а потом многоэтажки на 125, 107 и 71 квартиру.

Фото иллюстративное

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