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В Одессе обсудят переименования улиц и снос памятника Екатерине II

В Одессе обсудят переименования улиц и снос памятника Екатерине II

Южное межрегиональное отделение Украинского Института национальной памяти (УИНП) организует встречу, в ходе на которой планируется обсудить юридический и общественно-политический аспект деколонизации в Одессе в связи с российской агрессией.

Анонс мероприятия обнародован на странице УИНП в Facebook.

«После полномасштабного российского вторжения в Украину набирают обороты переименования названий и демонтаж символики, связанных с россией как государством-агрессором.
Такая общественная реакция – вполне естественная и логичная. В то же время в этом процессе важно проводить демонтаж и переименование так, чтобы они оставались в правовом поле.
Поэтому во время встречи обсудим юридический и общественно-политический аспект деколонизации в Одессе»,

– сказано в сообщении.

На встречу приглашены эксперты:

  • Александр Коваленко, военный и политический обозреватель группы Информационное сопротивление, эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука;
  • Артем Карташов, общественный активист, адвокат, юрист;
  • Александр Городилов, специалист Украинского института национальной памяти.

Встреча состоится в пятницу, 16 сентября 2022 года, в «Книгарні-кав’ярні» (ул. Екатерининская, 77). Начало – в 17:00.

Принять участие в мероприятии могут все желающие.

Как сообщалось ранее, 19 сентября в Одессе пройдут консультации с общественностью в формате интернет-конференции по решению демонтажа памятника «Основателям Одессы» (Екатерине II).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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