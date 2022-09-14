В Одессе обсудят переименования улиц и снос памятника Екатерине II

Южное межрегиональное отделение Украинского Института национальной памяти (УИНП) организует встречу, в ходе на которой планируется обсудить юридический и общественно-политический аспект деколонизации в Одессе в связи с российской агрессией.
Анонс мероприятия обнародован на странице УИНП в Facebook.
«После полномасштабного российского вторжения в Украину набирают обороты переименования названий и демонтаж символики, связанных с россией как государством-агрессором.
Такая общественная реакция – вполне естественная и логичная. В то же время в этом процессе важно проводить демонтаж и переименование так, чтобы они оставались в правовом поле.
Поэтому во время встречи обсудим юридический и общественно-политический аспект деколонизации в Одессе»,
– сказано в сообщении.
На встречу приглашены эксперты:
- Александр Коваленко, военный и политический обозреватель группы Информационное сопротивление, эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука;
- Артем Карташов, общественный активист, адвокат, юрист;
- Александр Городилов, специалист Украинского института национальной памяти.
Встреча состоится в пятницу, 16 сентября 2022 года, в «Книгарні-кав’ярні» (ул. Екатерининская, 77). Начало – в 17:00.
Принять участие в мероприятии могут все желающие.
Как сообщалось ранее, 19 сентября в Одессе пройдут консультации с общественностью в формате интернет-конференции по решению демонтажа памятника «Основателям Одессы» (Екатерине II).
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