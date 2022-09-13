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В Одессе пройдет обсуждение о судьбе памятника Екатерине II: как принять в нем участие

В Одессе пройдет обсуждение о судьбе памятника Екатерине II: как принять в нем участие

19 сентября в Одессе пройдут консультации с общественностью в формате интернет-конференции по решению демонтажа памятника «Основателям Одессы» (Екатерине II)

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Принять участие в обсуждении могут все желающие одесситы, при условии соблюдения правил обсуждения.

Для участия в интернет-конференции членам территориальной общины города Одессы необходимо зарегистрироваться в специальной форме:

Регистрация на интернет-конференцию: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

Ссылка на Zoom-конференцию будет отправлена ​​зарегистрированным участникам на e-mail, телефон за один час до начала.

С учетом предложений, полученных по результатам обсуждения на интернет-конференции, в период с 20 сентября по 20 октября 2022 года включительно будет проведен электронный опрос.

Электронный опрос пройдет в специальном сервисе «Общественное обсуждение» на вебпортале «Социально активный гражданин»: citizen.omr.gov.ua.

Уполномоченным органом, ответственным за проведение консультаций с общественностью, определен Управление по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета.

Окончательное решение о судьбе памятника «Учредителям Одессы» будет приниматься Одесским городским советом.

Правила этикета для участников видеоконференции:

  1. Заранее проверьте подключение к Интернету.
  2. Убедитесь, что техника/оборудование (телефон/планшет/ноутбук/стационарный компьютер), с которой вы подключаетесь, в рабочем состоянии. Проверьте всю аппаратуру и приложение, используемое для видеоконференции.
  3. Оформление вашего профиля пользователя в приложении/программе, в которой состоится видеоконференция:

— обязательно используйте настоящее ФИО (не используйте никнеймы и/или прозвища).

  1. Выключите микрофон при подключении во избежание посторонних шумов, которые могут отвлекать других участников видеоконференции.
  2. Модератор видеоконференции, согласно поданным заявкам об участии, предоставляет слово участнику, обратившись к нему (ФИО). Порядок докладчиков определяется согласно времени получения заявки.
  3. Во время выступления обязательно необходимо включить камеру и микрофон, представляться (ФИО).

* При невыполнении всех вышеуказанных правил модератор может выключить ваш микрофон и/или ваше видео. В случае систематических нарушений модератор может вас отключить.

Отметим, что сам памятник вызывает в Одессе споры и его могут демонтировать. Утверждается, что императрица уничтожила Запорожскую Сечь, ввела крепостное право и истребляла украинский язык и культуру.

Подробнее читайте в материале: Снос памятника Екатерине II — кто и когда может это сделать.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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