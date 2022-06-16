Борьба с «паркунами» в Одессе: какое нововведение появилось на Каманина? (фото)

Специалисты одесского коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») установили по центру улицы Каманина специальные столбики – делиниаторы, разделяющие проезжую часть дороги.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, такое решение было принято из-за того, что некоторые недобросовестные автовладельцы паркуют свои авто в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена». Предполагается, что делиниаторы будут предотвращать дальнейшие подобные действия нарушителей.
Таким образом, стал возможным встречный проезд, а проезд спецтранспорта – беспрепятственным.
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Фото Одесского горсовета