Борьба с «паркунами» в Одессе: какое нововведение появилось на Каманина? (фото)

Участок трассы Одесса – Рени будут ремонтировать С вечера вторника, 14 июня, до утра среды, 15 июня 2022 года, в Белгород-Днестровском районе Одесской области может быть затруднено движение через железнодорожный переезд, который пересекается с трассой М-15 Одесса – Рени. ПОДРОБНЕЕ